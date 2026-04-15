В Баку представлен концерт памяти легендарного турецкого исполнителя Барыша Манчо

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова была представлена яркая концертная программа "Вечер Барыша Манчо", посвящённая памяти и творчеству легендарного представителя турецкой музыки, рок-музыканта, певца, автора песен, композитора, актёра Барыша Манчо (1943-1999), передает Day.Az.

В рамках концерта незабываемые хиты Барыша Манчо, на протяжении многих лет занимающие особое место в турецкой музыке, прозвучали в живом исполнении основных участников вечера - Арзу Гусейнова и Рояла Мусы в сопровождении поп-группы STB Театра песни. В программу вошли композиции, отражающие богатое творческое наследие артиста и любимые разными поколениями слушателей.

Зрители получили возможность насладиться такими известными произведениями, как Gülpembe, Dağlar Dağlar, Arkadaşım Eşek, Alla Beni Pulla Beni, Yaz Dostum, Can Bedenden Çıkmayınca и другими популярными хитами.

Этот вечер, организованный для любителей музыки, был наполнен ностальгическими эмоциями и отличался высокой сценической энергетикой, став по-настоящему запоминающимся концертным событием.

Отметим, что Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова поддерживает развитие творческого потенциала молодёжи, регулярно организуя различные концертные программы. В рамках этих инициатив молодым исполнителям предоставляется возможность выступать на большой сцене вместе с профессиональными коллективами, что способствует их профессиональному росту.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.