Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в презентации книги «Иреван: эхо истории и утраченного наследия»

15 апреля в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке Лейлы Алиевой состоялась презентация книги доктора филологических наук, профессора Фариды Сафиевой "Иреван: эхо истории и утраченного наследия", изданной на азербайджанском, русском, английском и французском языках.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в презентации приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева.

Перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика и общественного деятеля Азербайджана Зарифы Алиевой в связи с годовщиной ее смерти.

Затем выступила директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, отметившая, что представленная книга является интересной и значимой. Она выразила удовлетворение тем, что презентация книги проходит именно в этом месте.

Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд сказал, что Ичеришехер имеет важное значение не только как туристический центр, но и как центр искусства, творчества и интеллектуальной деятельности, подчеркнул, что проведение подобных мероприятий является проявлением этой функции.

Заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории и этнологии имени Аббасгулу Ага Бакиханова НАНА, редактор книги Джаби Бахрамов напомнил, что проект важен как с исторической, так и с юридической точек зрения, отметил, что Иреван имеет древнюю историю, а происхождение топонимов региона приходится на очень древний период.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева в своем выступлении особо подчеркнула важность подготовки и представления общественности подобных книг.

Особо отметив, что она родом из Иревана, автор книги Фарида Сафиева сказала, что воспринимает написание этого произведения не только как научную деятельность, но и как свою моральную ответственность и долг. По ее словам, сохранение и передача будущим поколениям правды об истории, культурном наследии и памяти родного края являются обязанностью каждого иреванца.

Мероприятие продолжилось художественной частью, участникам была представлена интересная и насыщенная культурная программа.

Отметим, что цель подготовки книги - доказательство на научной основе того, что город Иреван является древним центром цивилизации и культуры, принадлежащим азербайджанскому народу. В работе подробно исследуются многовековая история города, его богатое культурное наследие, жизнь и творчество выдающихся личностей, сыгравших важную роль в его формировании. Несмотря на попытки целенаправленного стирания азербайджанской идентичности Иревана в результате трагических событий XIX-XX веков, его подлинный облик отражен в архивных документах, фотографиях и научных источниках. Данное исследование является важным научным трудом, служащим восстановлению этих реалий, изучению забытого азербайджанского национально-культурного наследия Иревана и его передаче будущим поколениям.