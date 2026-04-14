США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры

США, Израиль и Ливан выступили с совместным заявлением по итогам состоявшейся сегодня в Вашингтоне исторической трехсторонней встречи, отметив.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel.

"Соединённые Штаты поздравили обе страны с этим историческим рубежом и выразили поддержку дальнейшим переговорам, а также планам правительства Ливана по восстановлению монополии на применение силы и прекращению чрезмерного влияния Ирана", - говорится в совместном заявлении.

Вашингтон также "выразил надежду, что переговоры смогут выйти за рамки соглашения 2024 года и привести к всеобъемлющему мирному договору". Речь идет о прежнем соглашении о прекращении огня в Ливане, достигнутом при посредничестве администрации Байдена, которое предусматривало разоружение "Хезболлы" и вывод ее сил с юга страны - цели, которые в значительной степени так и не были реализованы.

В заявлении США также подтвердили поддержку права Израиля на самооборону в условиях продолжающихся атак со стороны "Хезболлы" и подчеркнули, что любое прекращение огня в Ливане должно быть результатом переговоров между Иерусалимом и Бейрутом, а не увязываться с другими треками.

Совместное заявление также фиксирует позицию Ливана о "неотложной необходимости" восстановления режима прекращения огня, достигнутого в ноябре 2024 года.

Бейрут "подчеркивает принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета, одновременно призывая к прекращению огня и конкретным мерам по преодолению тяжелого гуманитарного кризиса, который страна продолжает испытывать в результате продолжающегося конфликта".

Что касается Израиля, в заявлении отмечается, что Иерусалим на сегодняшней встрече "выразил поддержку разоружению всех негосударственных террористических групп и ликвидации всей террористической инфраструктуры в Ливане, а также подтвердил готовность сотрудничать с правительством Ливана для достижения этой цели и обеспечения безопасности граждан обеих стран".

"Израиль также подтвердил готовность участвовать в прямых переговорах с целью урегулирования всех нерешенных вопросов и достижения устойчивого мира, который укрепит безопасность, стабильность и процветание региона", - говорится в заявлении.

"Все стороны договорились начать прямые переговоры в согласованные сроки и в согласованном месте", - добавляется в заявлении, без указания конкретной даты следующей встречи.

