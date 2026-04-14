Почему снизилось количество китайских авто на таможне Баку?

В социальных сетях распространились кадры, снятые на территории Бакинского главного таможенного управления, которые привлекли внимание пользователей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по сравнению с предыдущим периодом китайские автомобили, такие как "BYD" и "Changan", практически исчезли с таможни.

Между тем, еще некоторое время назад именно на эти марки приходилась основная доля импорта.

В настоящее время их место все чаще занимают автомобили, ввозимые из США.

Эксперты объясняют это изменением рыночного спроса, обновлением структуры импорта и логистическими факторами.

В ближайшие месяцы станет более понятно, как будет развиваться данная тенденция.