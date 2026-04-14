Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к развитию связности между Азией и Европой

Азербайджан рассматривает свое партнерство с США как ключевой фактор для продвижения крупных проектов по развитию транспортной связности между Азией и Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью чешским СМИ.

"Второй президентский срок Дональда Трампа ознаменовал новую страницу в двусторонних отношениях с Азербайджаном. Сегодня можно сказать, что эти отношения достигли своего пика по качеству и масштабу", - отметил он.

По словам Э. Амирбекова, стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве, охватывающую широкий спектр направлений.

"Это Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Соединенными Штатами, которая охватывает достаточно большое число сфер. И, конечно, эти направления были выбраны на основе взаимопонимания и интересов обеих сторон", - подчеркнул он.

Э. Амирбеков добавил, что США также внесли вклад в усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

"Второй элемент, который делает эти отношения очень важными, - это позитивная роль, которую Соединенные Штаты и нынешняя администрация сыграли в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Э. Амирбеков подчеркнул, что помимо политического взаимодействия и миротворческих усилий, партнерство направлено на формирование новых транспортных маршрутов.

"Но дело не только в этом. Речь идет о создании в будущем нового или альтернативного маршрута связности, который соединит Восточную Азию с Западной Европой через Каспийское море и Южный Кавказ", - отметил он.

"Если объединить все эти факторы, становится очевидной важность этих отношений для Азербайджана. Мы намерены продолжать эту позитивную динамику", - добавил Э. Амирбеков.