Азербайджан присоединяется к механизму международного исполнения решений по алиментам

Азербайджан присоединяется к международному механизму исполнения судебных решений по алиментам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроектах "Об утверждении Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года" и "Об утверждении Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

Отмечается, что суть изменений по обоим вопросам заключается во включении в указанные конвенции положений, касающихся механизма признания и исполнения судебных решений по алиментам в отношении несовершеннолетних детей. Таким образом, данные нововведения усилят правовое сотрудничество между государствами и, в частности, позволят более легко и эффективно исполнять решения, связанные с материальным обеспечением детей, в других странах.