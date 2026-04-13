Эти модели Tesla можно купить только по приглашению

Tesla подготовила сверхлимитированную серию моделей Model S и Model X. В издание Signature Edition войдут 250 седанов Tesla Model S Plaid и 100 кроссоверов Tesla Model X Plaid, которые будут доступны для покупки только по особому приглашению. Стоимость каждой машины составит 159 тыс. долларов, что сразу на 35 тыс. долларов дороже стандартных аналогов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Приглашения купить экземпляры из особой серии будут разосланы по электронной почте избранным владельцам Tesla. Сами машины будут отличаться эксклюзивным цветом кузова "гранатовый красный", а также специальным декором.

Так, автомобили получат эмблемы, накладки и даже суппорты карбон-керамических тормозов золотистого цвета. Салоны будут отделаны алькантарой белого цвета.

Кроме того, покупатель получит продвинутый автопилот, бесплатную пожизненную зарядку, четыре года премиального сервиса и особый памятный брелок.

Трёхмоторная Tesla Model X Plaid (1034 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с, а Tesla Model S Plaid (1034 л.с.) проделывает упражнение за 1,99 с.