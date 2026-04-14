Азербайджан представлен на Болонской ярмарке детской книги

В Италии начала работу Болонская ярмарка детской книги. На этом международном мероприятии, считающемся ведущим событием в индустрии детской книги и иллюстрации в мире, Азербайджан представлен национальным стендом, организованным Министерством культуры и Азербайджанским культурным центром при посольстве в Италии.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в выставке принимает участие делегация, состоящая из местных писателей и издателей. На азербайджанском стенде посетителям представлены книги и издательская продукция для юных читателей более 200 наименований - в общей сложности свыше 250 экземпляров, подготовленных ведущими издательствами страны - Libra Kitab, Qələm, 3 alma, Everest, Təhsil, Ağıllı bala, Aspoliqraf, Altun Kitab, Qanun, Ting, Səbat и Radius.

В рамках выставки азербайджанская делегация проводит ряд деловых встреч с представителями издательств, детскими писателями и иллюстраторами из Турции, Чехии, Словении, Швеции, Италии, Польши, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании и Великобритании. На этих встречах обсуждаются возможности издания книг, их распространения и международного сотрудничества.

В то же время делегация провела встречу с председателем жюри Премии имени Ханса Кристиана Андерсена Ширин Крейдие, в ходе которой состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области детской литературы.

В течение выставки, которая продлится до 16 апреля, будут продолжены презентации книг азербайджанских авторов, а также встречи местных издательств с международными партнерами.