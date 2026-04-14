Повредившие цветы на бульваре оказались известными блогерами - ИМЕНА - ФОТО
Как сообщалось ранее, в Приморском национальном парке поврежден участок с цветочными насаждениями.
Позже было проведено разбирательство, и лица, которые топтали высаженные цветы, были вызваны в полицию. Установлено около 10 человек, причастных к этим действиям, и в их отношении приняты меры ответственности.
Как передает Day.Az, Milli.Az выяснил личности этих людей и причины произошедшего.
Как оказалось, группа лиц, известных в социальных сетях как блогеры, топтала цветы, снимая фото и видео. Затем они публиковали эти кадры в своих аккаунтах, и подобное поведение стало своего рода трендом.
Представляем имена, под которыми данные блогеры известны в официальных и социальных медиа:
Сельджан Велизаде (Seljanvalizada)
Лала Бабаева (lalabva1)
Имя и фамилия не установлены (ismiiilaa)
Имя и фамилия не установлены (Sada)
Нармин Мусаева (Naramsyv)
Хамайыл Алескерова (Həmayıl)
Отметим, что указанные лица впоследствии удалили со своих личных страниц фото и видео, снятые на цветочном участке в Приморском национальном парке.
Подобные действия в соответствии с законодательством Азербайджана считаются правонарушением. На территории города, особенно в охраняемых зеленых зонах, таких как Приморский национальный парк, запрещено срывать, повреждать или уничтожать декоративные растения. Эти вопросы регулируются положениями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, касающимися охраны зеленых насаждений. В подобных случаях лица привлекаются к административной ответственности.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре