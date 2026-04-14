Важная новость для тех, кто хочет построить дом

По неофициальным данным, в Азербайджане насчитывается около 400-500 тысяч индивидуальных жилых домов без документов или с трудностями в оформлении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, данная ситуация делает еще более актуальным вопрос строительства частных домов в соответствии с законодательством. Дело в том, что многие граждане не знают, какие именно правила необходимо соблюдать при строительстве.

Как построить дом законно?

Комментируя ситуацию, эксперт по недвижимости Эльнур Азадов отметил, что для строительства индивидуальных жилых домов высотой до 12 метров получение отдельного разрешения не требуется:

"Для этого гражданам следует обратиться в проектно-сметные бюро и предоставить документы на земельный участок".

По словам эксперта, в соответствии с действующими нормами разрабатывается эскизный проект, который после утверждения соответствующими органами позволяет приступить к строительным работам.