Торнадо впервые сняли на видео на севере Индии - ВИДЕО

Редкое природное явление зафиксировано на севере Индии - в сельской местности штата Джамму и Кашмир очевидцы сняли на видео торнадо. Как передает Day.Az, подобные явления считаются крайне нетипичными для этого региона. Кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий резонанс.