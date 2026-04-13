DeepSeek готовит двухрежимную ИИ-модель нового поколения

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн заявил о планах выпустить флагманскую языковую модель DeepSeek V4 в конце апреля 2026 года. Об этом сообщает AIBase, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая модель получит многоуровневую архитектуру с двумя режимами работы. Fast Mode ориентирован на массовые сценарии использования и обеспечивает высокую скорость отклика, включая обработку текста с изображений и файлов.

Режим Expert Mode предназначен для сложных задач, требующих глубокой логики и расширенного анализа, с акцентом на интеллектуальный поиск. При этом данный режим на первом этапе не будет поддерживать загрузку файлов и мультимодальные возможности.

При этом в последнее время в работе китайской нейросети фиксируются масштабные технические сбои, включая инциденты продолжительностью до 12 часов. Эксперты связывают происходящее как переходный этап, связанный с модернизацией инфраструктуры.

Параллельно команда Яо Шунью в китайской Tencent готовит к запуску новую модель семейства Hunyuan. Таким образом, конец апреля может стать точкой прямого соперничества между ведущими китайскими разработчиками.