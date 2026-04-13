Новый раунд переговоров между США и Ираном планируется до 21 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axios, посредники из Египта, Пакистана и Турции работают над организацией новой встречи между Вашингтоном и Тегераном в ближайшие дни.

Целью переговоров является устранение разногласий и достижение мирного соглашения до истечения срока действия договора о прекращении огня.

По словам одного из чиновников, переговоры не зашли в тупик.

"Дверь все еще открыта, обе стороны продолжают обсуждения", - отметил он.