Пакистан прилагает усилия для окончания конфликта на Ближнем Востоке

Пакистан прилагает усилия для того, чтобы конфликт в регионе Ближнего Востока завершился.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала парламентский секретарь министерства по правам человека Пакистана Саба Садик на встрече со студентами в Баку.

"Мы работали над тем, чтобы стороны сели за стол переговоров. В этом процессе нам оказывали поддержку страны из разных регионов. Две враждующие, конкурирующие страны смогли сесть за стол переговоров и начать диалог. Это стало возможным благодаря общим усилиям и духу сотрудничества. Стороны провели переговоры, однако, естественно, пока не смогли прийти к окончательному соглашению", - сказала С. Садик.

Она отметила, что текущий процесс, в том числе с участием США, может в будущем привести к определённым результатам. Пакистан как мусульманская страна прилагает усилия для того, чтобы конфликт в регионе завершился.