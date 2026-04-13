Будущее жилых домов, построенных на территориях осушенных озер, вызывает серьезные вопросы. В последние дни активно обсуждается, к каким последствиям могут привести такие застройки с точки зрения безопасности, устойчивости и экологических рисков.

Как передает Day.Az, по этому поводу экономист-эксперт Вюгар Орудж заявил Demokrat.az, что подобная практика встречается и в мировой практике:

"На осушенных участках, водоемах и озерах действительно строятся здания. Однако при их возведении фундамент обязательно усиливается особым образом. Такие дома требуют значительно больших затрат на основание, которое специально укрепляется. Поэтому малообеспеченные граждане, желающие построить или приобрести жилье в подобных местах, как правило, не имеют такой возможности - затраты на фундамент слишком высоки. В связи с этим строительство и покупка домов в этих районах не считаются целесообразными. Такие дома недолговечны: в первую очередь возрастает риск подтопления и просадки, что представляет серьезную угрозу как в материальном плане, так и для здоровья. Как известно, при слабой гидроизоляции вода и влага воздействуют на пол и стены, что негативно влияет на здоровье человека, особенно на легкие".

Эксперт отметил, что проживание в таких домах рискованно, так как их устойчивость низкая, а при природных катастрофах возрастает вероятность обрушения и затопления:

"Что касается дальнейшей судьбы этих домов, один из возможных вариантов - повторное осушение территорий. Однако это не устраняет риск полностью, и те же проблемы могут возникнуть вновь. Большинство таких построек не имеют документов и зависят от решений соответствующих государственных органов. В случае сноса может встать вопрос о компенсации или предоставлении нового жилья. В дальнейшем в этих районах необходимо установить строгий контроль за строительством и не допускать возведения новых домов. Существующие здания либо должны быть поэтапно снесены, либо, при наличии технической возможности, усилены - с укреплением фундамента и обеспечением гидроизоляции. Однако такие меры требуют значительных затрат. В итоге решение по этому вопросу остаётся за соответствующими исполнительными органами, а продажа и эксплуатация домов в подобных зонах становится всё более рискованной".