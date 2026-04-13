https://news.day.az/world/1827538.html В Дагестане сошла снежная лавина, есть пострадавшие - ВИДЕО В Дагестане сошла снежная лавина, под слоем снега оказались женщина с ребенком. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети. ЧП произошло в селе Шайтли Цунтинского района, где снежные массы сошли на несколько жилых домов.
В Дагестане сошла снежная лавина, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Дагестане сошла снежная лавина, под слоем снега оказались женщина с ребенком.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети.
ЧП произошло в селе Шайтли Цунтинского района, где снежные массы сошли на несколько жилых домов. На месте работают спасатели, также готовится вылет вертолета - он сможет подняться в воздух сразу после улучшения погодных условий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре