В Дагестане сошла снежная лавина, под слоем снега оказались женщина с ребенком.

ЧП произошло в селе Шайтли Цунтинского района, где снежные массы сошли на несколько жилых домов. На месте работают спасатели, также готовится вылет вертолета - он сможет подняться в воздух сразу после улучшения погодных условий.