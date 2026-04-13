В прошлом году выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 1,5 млрд манатов

В прошлом году в рамках мероприятий внешнего государственного финансового контроля были выявлены нарушения на общую сумму 1,55 млрд манатов. Из них сумма несоответствий составила 584,8 млн манатов, финансовые искажения - 626,3 млн манатов, а неэффективные расходы - 342,9 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета о деятельности Счетной палаты за 2025 год.

По его словам, из суммы несоответствий 170,4 млн манатов составил ущерб, рассчитанный для государственного бюджета:

"По 101,5 млн манатов было принято решение о восстановлении средств, по 40,2 млн манатов - о направлении соответствующих материалов в органы прокуратуры. С учетом того, что 28,7 млн манатов приходятся на социальные выплаты населению, прямые меры по их возврату не определены, принято решение о приостановлении этих выплат в установленном порядке".

"Из 48 мероприятий внешнего государственного финансового контроля за 2025 год 47,9% были проведены впервые. Анализ таких мероприятий за последние 5 лет показывает, что с 2023 года доля впервые проводимых проверок демонстрирует рост. Так, этот показатель увеличился с 42,2% в 2023 году до 47,9% в 2025 году. Следует отметить, что рост числа впервые проводимых контрольных мероприятий напрямую повлиял на расширение охвата аудитов", - отметил Гюльмамедов.