В Иране сообщили о запрете судам США и Израиля проходить через Ормуз

Суда, связанные с США и Израилем, не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального штаба "Хатам аль-Анбия".

"Суда, связанные с противником, не могут и не будут иметь права проходить через Ормузский пролив. Другие суда смогут продолжить проходить через пролив при соблюдении правил, установленных Вооруженными силами Исламской Республики Иран", - указано в заявлении.

Также сообщается, что даже после окончания войны Иран будет поддерживать постоянный контроль над Ормузским проливом.

"Если безопасность портов Исламской Республики Иран окажется под угрозой, ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности", - предупреждают в заявлении.