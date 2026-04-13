Азербайджан назвал данные по добыче нефти и газа в первом квартале
Азербайджан добыл 6,6 миллиона тонн нефти (включая конденсат) в январе-марте 2026 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.
Из общего объема 3,9 миллиона тонн пришлось на блок "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 0,9 миллиона тонн - на месторождение "Шах Дениз", 0,1 миллиона тонн - на месторождение "Абшерон" а 1,7 миллиона тонн было добыто Государственной нефтяной компанией SOCAR.
В отчетный период экспорт нефти составил 5,2 миллиона тонн, основная часть которых была транспортирована консорциумами, часть - SOCAR и JOCAP.
Среднесуточная добыча нефти в первом квартале составила 61 тысячу тонн, конденсата - 13 тысяч тонн, а общий объем - 74 тысячи тонн. Переработка нефти за период достигла 1,4 миллиона тонн.
Добыча природного газа составила 12,6 миллиарда кубометров. Основные объемы пришлись на АЧГ, "Шах Дениз", "Абшерон" и SOCAR.
Экспорт газа достиг 6,5 миллиарда кубометров, включая поставки в Европу, Турцию (в том числе по TANAP), Грузию и Сирию.
С начала разработки месторождений АЧГ и "Шах Дениз" по 1 апреля 2026 года в Азербайджане было добыто около 675 миллионов тонн нефти (включая конденсат) и 519 миллиардов кубометров газа. За тот же период экспорт нефти составил 673 миллиона тонн, а газа - 196,5 миллиарда кубометров.
