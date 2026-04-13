Судоходство через Ормузский пролив полностью заблокировано.

Как передает Day.Az, по данным компании Lloyds List Intelligence, движение судов через Ормузский пролив было остановлено несколько часов назад.

Иранское агентство Tasnim, ссылаясь на данные мониторинговой службы, сообщает, что этот шаг был предпринят после прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде, столице Пакистана.

Ранее мы сообщали, что в Иране сообщили о запрете судам США и Израиля проходить через Ормузский пролив.