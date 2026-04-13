Страшная авария на аэропортовском шоссе

На дороге Зыхский круг - Аэропорт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ), грузовой автомобиль, вынужденно остановившись на проезжей части, не включил аварийную сигнализацию. В этот момент другое транспортное средство врезалось в грузовик.

В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы.