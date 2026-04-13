Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию о минных операциях, проведенных с 6 по 12 апреля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях, сообщает Day.Az.
Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 144 противопехотные, 47 противотанковые мины и 1 661 неразорвавшийся боеприпас.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 2052,5 гектара земли.
