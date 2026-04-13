Премьер-министр Казахстана поручил ускорить развитие маршрута Актау-Баку

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить работу по выводу нового транспорта на маршрут Актау-Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на правительство Казахстана, об этом он заявил на совещании по исполнению поручений президента в области транзитно-транспортного развития страны.

Премьер-министр обратил внимание на затягивание процедур приобретения шести контейнеровозов для курсирования по данному маршруту.

Кроме того, особое внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В правительстве отметили, что ведется работа по сокращению сроков доставки по ТМТМ, внедрению сквозных тарифов по маршруту "Алтынколь - Поти/Батуми", а также интеграции цифровых систем с партнерами в Азербайджане и Грузии.

В настоящее время реализуются крупные инфраструктурные проекты на железной дороге общей протяженностью 3,9 тыс. км. В их числе строительство линий "Мойынты - Кызылжар" и "Бахты - Аягоз", а также модернизация участков "Алтынколь - Жетыген", "Шалкар - Бейнеу", "Бейнеу - Мангистау" и других.

Отметим, что "Казмортрансфлот" (дочерняя компания "КазМунайГаза") перевез 59,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) по маршруту Актау-Баку-Актау в 2025 году. Объем перевозок увеличился более чем на 15% по сравнению с 2024 годом (51,4 тыс. ДФЭ).