"Челси" повторил антирекорд 90-х

Лондонский "Челси" потерпел крупное поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:3 в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги, передает Day.Az со ссылкой на Squawka.

Таким образом, "синие" впервые с 1998 года проиграли три подряд матча чемпионата, не сумев забить ни одного гола.

Команда Лиам Росеньор ранее уступила "Ньюкасл Юнайтед" (0:1) и "Эвертон" (0:3), а затем проиграла "горожанам".

В сезоне-1997/98 "Челси" уже сталкивался с подобной серией - тогда команда проиграла четыре матча подряд без забитых мячей: "Арсенал" (0:2), "Лестер Сити" (0:2), "Манчестер Юнайтед" (0:1) и "Астон Вилла" (0:1). По итогам того сезона лондонцы заняли четвертое место.

Сейчас "Челси", набрав 48 очков, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет против "Манчестер Юнайтед" 18 апреля.