Соотношение рыночной капитализации к ВВП в Азербайджане приблизится к 4% благодаря IPO

С началом подписки на акции PASHA Bank в рамках первичного публичного размещения (IPO) соотношение рыночной капитализации к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Азербайджане приблизится к 4%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов на пресс-конференции, посвященной началу продажи акций PASHA Bank.

По его словам, соотношение рыночной капитализации листинговых компаний к ВВП в Азербайджане по сравнению со многими странами-бенчмарками остается на низком уровне - менее 10%, примерно около 3%.

Руслан Халилов отметил, что с началом подписки на акции PASHA Bank в рамках IPO ожидается рост данного показателя примерно до 4%. По его мнению, это важный и заслуживающий высокой оценки показатель.

Глава БФБ добавил, что биржа активно работает не только с PASHA Bank и другими участниками финансового сектора, но и с потенциальными эмитентами, информируя их о преимуществах IPO.