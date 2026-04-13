Определены победители Baku Open по настольному теннису

В Баку завершился турнир Baku Open по настольному теннису.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнование было организовано в честь 100-летия Международной федерации настольного тенниса и присвоения Баку статуса "Мировая спортивная столица 2026 года".

В основном в турнире участвовали любители и ветераны, а профессиональные спортсмены соревновались только в парных дисциплинах - в формате "профессионал + любитель".

В одиночном разряде победу одержал Сергей Вермидин. Второе место занял Ильгар Гасанов, а третье - Вагиф Мамедов.

В парном разряде победителями стали Али Гейдарли и Татьяна Алиулина, которые в финале обыграли Фикрета Пашаева и Хаяла Гашимли. Третье место досталось Алихану Ализаде и Хилалу Гасанову.

Лучшие спортсмены были награждены дипломами Федерации и призами от партнеров турнира.