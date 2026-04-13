В этом году запланировано 45 аудитов

На 2026 год в Азербайджане запланировано 45 аудитов, в том числе аудит образовательных и медицинских учреждений, инвестиционных проектов в Карабахе и в сфере водного хозяйства, государственных закупок, целевых бюджетных фондов, доходов и расходов государственных внебюджетных фондов - Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы, а также некоторых международных мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении отчета о деятельности Счетной палаты за 2025 год.

Председатель также рассказал о планах деятельности в области цифровизации: "В современный период государственный аудит стремительно развивается в направлении цифровизации. Утверждение в последнее время в нашей стране стратегических документов, касающихся цифрового развития и искусственного интеллекта, также требует особого внимания к этой сфере.

Счетная палата в соответствии с международным опытом сделала первые шаги в этой области. В прошлом году мы приступили к созданию системы цифрового аудита.

Информационная система повысит эффективность финансового контроля и организации деятельности, вытекающей из участия в бюджетном процессе, посредством обмена и обработки отчетов и данных, установленных законодательством, а также анализа данных на основе сценариев. На начальном этапе мы уже выполнили некоторые работы. К ним относятся: создание базовой технологической платформы; размещение в правительственном облаке; получение отчетов и данных; стандартизированный единый подход; подтверждение через Единую систему входа и электронную подпись".

В. Гюльмаммедов также отметил работы, запланированные на текущий год:

"Это внедрение риск/аналитического модуля (проведение оценок на основе более 120 критериев и представление результатов учреждениям); внедрение модели, направленной на принятие решений на основе данных; интеграция (передача) данных различных государственных информационных систем в соответствующую систему и создание единой аналитической среды; использование полученных результатов при планировании аудита и оценке рисков.

Следующий этап направлен на развитие информационной системы для более эффективной организации аудиторского процесса в цифровой среде и перехода к управлению аудитом на основе подходов с использованием искусственного интеллекта. Цель - снизить зависимость аудиторского процесса от физического пространства, обеспечить обмен информацией между аудиторскими группами и проверяемыми учреждениями преимущественно через электронную платформу, обеспечить системное управление аудиторскими доказательствами и проведение аудиторского процесса в отслеживаемой среде".