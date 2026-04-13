"Сабах" забил 350-й гол в Премьер-лиге Азербайджана

Футбольный клуб "Сабах" достиг отметки в 350 голов в Мисли Премьер-лиге.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, юбилейный мяч был забит в домашнем матче против "Зиря" в рамках 27-го тура (2:2). Автором гола стал Игор Ногейра.

Бакинский клуб достиг этого результата в 239-м матче. Средняя результативность команды составляет 1,46 гола за игру. Из 350 голов 183 были забиты дома, 167 - на выезде.

"Сабах" стал 13-й командой в истории турнира, достигшей отметки в 350 и более голов.

Напомним, что первый гол клуба в чемпионате был забит 12 августа 2018 года в выездной игре против "Кешля" (ныне "Шамахы"), когда отличился Марко Девич, принеся команде победу - 1:0.