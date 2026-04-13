Назначен пресс-секретарь Президента Азербайджана

Орхан Раджаб оглу Саттаров назначен пресс-секретарем Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении.