Назначен пресс-секретарь Президента Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Орхан Раджаб оглу Саттаров назначен пресс-секретарем Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
"Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении.
