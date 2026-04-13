Папа Римский заявил о нежелании вступать в полемику с Трампом
Папа Римский Лев XIV заявил, что продолжит выступать против войны на Ближнем Востоке, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, находящийся с визитом в Алжире понтифик подчеркнул, что не желает вступать в полемику с Трампом.
"Я не хочу спорить с Трампом. Послание остается неизменным - содействовать миру", - сказал Папа.
Отметим, что ранее Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского за то, что тот не поддерживает действия США в контексте войны.
"Если бы я не был в Белом доме, то Лео не был бы в Ватикане. К сожалению, мне не нравятся слабые стороны Лео в вопросах преступности и ядерного оружия", - заявил Трамп.
Также глава Белого дома выразил недовольство тем, что Папа не поддерживает ряд шагов США.
