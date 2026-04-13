Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV.

Как передает Day.Az, об этом он поделился публикацией на своей странице в Truth Social.

"Папа Лев слаб в вопросах преступности и совершенно некомпетентен во внешней политике. Он говорит о "страхе" перед администрацией Трампа, но не упоминает тот страх, который испытывали Католическая церковь и другие христианские организации во время COVID, когда арестовывали священников, пасторов и других за проведение богослужений - даже на улице, с дистанцией в десять и даже двадцать футов. Мне его брат Луис нравится гораздо больше, чем он сам, потому что Луис полностью поддерживает MAGA. Он всt понимает, а Лев - нет!", - написал он.

Трамп отметил, что ему не нужен Папа, который считает нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

"Мне не нужен Папа, который считает ужасным то, что Америка нанесла удар по Венесуэле - стране, которая отправляла огромные объемы наркотиков в США и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем преступников, включая убийц и наркоторговцев, отправляя их в нашу страну. И мне не нужен Папа, который критикует президента США за то, что я делаю именно то, для чего был избран с огромным перевесом - снижаю уровень преступности до рекордных минимумов и создаю величайший фондовый рынок в истории", - написал президент США.

По его словам, Папа Римский Лев XIV должен быть благодарен ему, потому что, как всем известно, его избрание стало неожиданностью.

"Его не было ни в одном списке кандидатов, и он оказался на этом посту только потому, что он американец, и в церкви посчитали, что это лучший способ взаимодействия с президентом Дональдом Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане. К сожалению, его слабость в вопросах преступности и ядерного оружия меня не устраивает. Также мне не нравится, что он встречается со сторонниками Обамы, такими как Дэвид Аксельрод - представителем левых, который выступал за аресты верующих и духовенства. Лев должен привести себя в порядок как Папа, руководствоваться здравым смыслом, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть великим духовным лидером, а не политиком. Это сильно вредит ему и, что еще важнее, вредит Католической церкви", - добавил он.