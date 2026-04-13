Филип Озобич установил исторический рекорд чемпионата Азербайджана

Полузащитник "Туран Товуза" Филип Озобич установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, хорватский футболист стал лучшим бомбардиром среди легионеров с 1992 года, а также среди игроков, которые дебютировали как легионеры и впоследствии получили азербайджанское гражданство.

Озобич достиг этого достижения, забив свой 72-й гол в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сумгайыта" (2:1).

Футболист забил 72-й мяч в 225 матчах, превзойдя рекорд Бадри Кварацхелии, который выступал за "Кяпаз" и "Шамкир" и забил 71 гол в 132 играх.

Озобич играл в Премьер-лиге за четыре клуба. В составе текущей команды он забил 6 голов в 26 матчах. Ранее он выступал за "Габалу" (16 голов в 46 матчах), "Карабах" (35 голов в 95 матчах) и "Нефтчи" (15 голов в 58 матчах).

Напомним, что Озобич дебютировал в Премьер-лиге в сезоне 2016/2017 за "Габалу", где с 11 голами стал одним из лучших бомбардиров чемпионата.