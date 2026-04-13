Apple выпустит iPhone в красном цвете

Apple рассматривает возможность выпуска iPhone 18 Pro в насыщенном темно-красном цвете.

Как передает Day.Az, об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station на своей странице в китайской соцсети Weibo.

Новый вариант устройства получит условное название Deep Red. Хотя Apple официально представит iPhone 18 Pro только в сентябре, Android-производители уже готовятся следовать тренду, и как минимум один смартфон в этом цвете уже готовится к выпуску, утверждает инсайдер.

Также по слухам, Apple рассматривает возможность уменьшения выреза под фронтальные датчики, сократив его ширину примерно на 35%.

Ожидается, что новинка будет оснащена процессором Apple A20 Pro, который станет одним из первых чипов, выполненных по 2-нм техпроцессу TSMC, а также основной камерой с переменной диафрагмой.

Кроме того, в сентябре 2026 года компания представит складной смартфон iPhone Ultra, который может дебютировать одновременно с флагманскими моделями iPhone 18 Pro и Pro Max. Базовый iPhone 18 планируется показать только в начале 2027 года.