Apple выпустит iPhone в красном цвете
Apple рассматривает возможность выпуска iPhone 18 Pro в насыщенном темно-красном цвете.
Как передает Day.Az, об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station на своей странице в китайской соцсети Weibo.
Новый вариант устройства получит условное название Deep Red. Хотя Apple официально представит iPhone 18 Pro только в сентябре, Android-производители уже готовятся следовать тренду, и как минимум один смартфон в этом цвете уже готовится к выпуску, утверждает инсайдер.
Также по слухам, Apple рассматривает возможность уменьшения выреза под фронтальные датчики, сократив его ширину примерно на 35%.
Ожидается, что новинка будет оснащена процессором Apple A20 Pro, который станет одним из первых чипов, выполненных по 2-нм техпроцессу TSMC, а также основной камерой с переменной диафрагмой.
Кроме того, в сентябре 2026 года компания представит складной смартфон iPhone Ultra, который может дебютировать одновременно с флагманскими моделями iPhone 18 Pro и Pro Max. Базовый iPhone 18 планируется показать только в начале 2027 года.
