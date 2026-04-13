В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о восстановительных работах в освобожденном Ханкенди и истерике в Армении.

В Армении нынче - безутешный плач и вселенская скорбь: в Ханкенди демонтировали "памятник архитектуры" - церковь Сурб Акоб, воздвигнутую в "глубокой древности"... аж в 2007 году.

Да, по историческим меркам - буквально эпоха шумеров, не меньше. Слезы льются такой горой, что впору объявлять новый всемирный потоп.

Удивляет сама логика: люди приехали на чужую, оккупированную землю и просто "воткнули" храм. Видимо, расчет был на то, что бетон и кирпич, положенные в обход закона, автоматически обретают статус вечной святыни, едва на них высохнет краска.

Особый колорит истории придает фигура спонсора - американского мецената Нерсеса Епремяна, который в США, наверное, даже собачью будку не поставит без одобрения десятка инстанций и экологической экспертизы. Однако в Ханкенди он почувствовал полную свободу творчества: "Хочу церковь на оккупированной земле - будет церковь в честь умершего сына!". А то, что земля чужая, а стройка незаконная, - такие "мелочи" Нерсеса-джана явно не смущали.

И вот теперь, когда этот самострой наконец убрали, начались стенания.

Оказывается, незаконный объект на чужой собственности - это не правонарушение, а "культурное наследие". Интересно, если бы кто-то приехал к Епремяну и без спроса соорудил сарай на газоне перед его особняком, воспевал бы он "свободу самовыражения" или первым побежал бы в суд, размахивая актом на землю?

Вопрос, как говорится, риторический.

Мораль этой истории проста: хотите оставить память - стройте в своей стране или в той же Америке. А здесь, на территории Азербайджана, правила диктует Баку. И никакие семнадцатилетние "древности" эпохи оккупации в эту картину просто не вписываются.