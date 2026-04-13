что делать работнику в такой ситуации?

В некоторых случаях на предприятиях наблюдаются задержки с выплатой заработной платы. Такие ситуации иногда создают определенные трудности для работников. В то же время трудовое законодательство предусматривает конкретные механизмы для защиты их прав.

Что делать гражданину в подобных случаях? Что говорит закон при задержке зарплаты?

Как сообщает Day.Az, согласно статье 172 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, при задержке выплаты заработной платы по вине работодателя работнику должна выплачиваться компенсация в размере не менее 1% от суммы зарплаты за каждый день просрочки.

Согласно законодательству, если работодатель не выплачивает эту компенсацию добровольно, работник вправе в течение одного года со дня выявления нарушения обратиться в суд с требованием о ее взыскании.

Отметим, что гражданам, столкнувшимся с подобными ситуациями, прежде всего следует внимательно изучить условия трудового договора, а затем обратиться в соответствующие органы или в суд для защиты своих прав.