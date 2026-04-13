Граждане Азербайджана стали больше зарабатывать

В январе-марте текущего года номинальные доходы населения Азербайджана составили 22 млрд 359,1 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-феврале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в стране составила 1 099,1 маната, что на 5,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

