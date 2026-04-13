Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали на международных турнирах

Женская группа Азербайджана по акробатической гимнастике завоевала золотую медаль на Кубке мира в бельгийском городе Пюрс. Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики, группа в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой, опередив всех своих соперников, поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Тройка же в составе Лейлы Бежановой, Арзу Агаевой и Хадиджи Гулиевой удостоилась бронзовой награды на международном турнире по аэробной гимнастике в Братиславе.
