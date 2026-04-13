Китайский ИИ решил математическую задачу, которую не могли разгадать 10 лет

Китайская система искусственного интеллекта смогла самостоятельно решить математическую задачу, остававшуюся открытой более десяти лет. Разработку представила команда Пекинского университета. Об исследовании сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о задаче, сформулированной в 2014 году математиком из Университета Айовы. До сих пор она не поддавалась решению, несмотря на попытки специалистов.

Главная особенность нового подхода - полная автономность. Система не просто проверяла готовые гипотезы, а самостоятельно проходила весь путь: формулировала предположения, тестировала их и находила доказательство. В отличие от предыдущих решений в области ИИ, участие человека на промежуточных этапах не требовалось.

Разработка основана на двухагентной архитектуре: алгоритмы исследовали математическое пространство, взаимодействуя друг с другом и постепенно уточняя решения. Такой подход позволил системе выйти на верифицированный результат без внешних подсказок.

Ранее значительные успехи в этой области демонстрировала, например, система AlphaProof от DeepMind, однако в большинстве случаев ИИ все же опирался на помощь человека при формировании доказательств.

Эксперты отмечают, что новый результат может стать важным шагом в развитии автономных научных систем. Если раньше искусственный интеллект выступал как инструмент для ускорения расчетов, то теперь он способен самостоятельно решать фундаментальные задачи.

Это достижение также подчеркивает усиливающуюся конкуренцию в сфере искусственного интеллекта, где Китай активно наращивает инвестиции и научный потенциал.