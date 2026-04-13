Пять человек засыпало землей в Павлодарской области Казахстана во время проведения земляных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ Казахстана, глубина обвала составила около 6 метров. До прибытия спасателей одного человека извлекли работники предприятия.

Прибывшие спасатели извлекли из-под грунта еще двоих пострадавших, которые были осмотрены бригадой Центра медицины катастроф и переданы скорой помощи. Из-под завалов также извлечены тела двух погибших. По факту нарушения правил охраны труда начато досудебное расследование.