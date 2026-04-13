В Международном центре мугама состоялся очередной концерт из цикла "Вечера мугама".

Проект продолжает добрую традицию: дважды в месяц слушатели могут насладиться профессиональным исполнением прекрасных образцов национального музыкального искусства. Программа вечера получилась разнообразной и впечатлила гостей. В этот раз прозвучали классические дестгяхи "Сегях", "Забул", "Чахаргах", а также душевные народные песни, сообщает Day.Az.

Если "Сегях" и "Чахаргах" традиционно включаются в программу вечеров, то в этот раз особое внимание ценителей мугама привлек "Замин-хара" - не столь часто исполняемый на этих концертах. Меланхоличный, наполненный щемящими интонациями дестгях, к которому часто обращаются в религиозных обрядах, придал залу атмосферу возвышенной печали. Большой интерес вызвало и исполнение "Забула" - одного из наиболее крупных вариантов мугама "Сегях".

В авторской интерпретации мугамы были представлены солисткой Центра Вафой Везировой и победителями конкурса "Телевизионный конкурс мугама" Кенуль Тагиевой, Мирпашой Шукюровым, Сарханом Мирзоевым, Фархадом Рамазановым и Зумруд Мамедовой. Сопровождал ханенде инструментальный ансамбль солистов МЦМ в составе - Рашада Ибрагимова (тар), Тебриза Юсубова (кяманча), Мехты Мамедализаде (канон), Рафаэля Аскерова (балабан) и Амиля Мустафаева (нагара).

Цикл концертов "Вечера мугама" продолжает знакомить молодое поколение азербайджанцев с этим великим искусством. Только постигнув и оценив глубину мугама, они смогут сохранить его уникальность и передать будущим поколениям бесценное наследие, бережно сохраненное нашими предками.

Исполнение мугамов отличалось свежестью прочтения, искренностью и эмоциональной глубиной. Зрители тепло принимали каждое выступление молодых исполнителей, продемонстрировавших высокий уровень вокального мастерства. Живая реакция публики стала лучшим доказательством того, что древнее искусство мугама продолжает волновать сердца и находить горячий отклик у новых поколений.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.