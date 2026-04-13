На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обнародована ситуация на автомобильных дорогах страны.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что 14 апреля в отдельных районах страны в связи с осадками и туманом на магистральных автодорогах ожидается ограничение видимости до 300-800 метров.
