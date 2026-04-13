Поврежденные при ударах США мосты восстановлены в Иране

Железнодорожные мосты в Иране, поврежденные при ударах США и Израиля 7 апреля, были восстановлены. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

Всего было повреждено шесть мостов, в результате чего в Иране было остановлено железнодорожное движение в ряде регионов республики. В понедельник, по данным Mehr, ремонтные работы были закончены и сооружения введены в эксплуатацию.

Ранее мы сообщали, что Иран готов к обсуждениям и достижению соглашения.