Индонезия может выдать США разрешение на пролет военных самолетов над страной

Индонезия рассматривает возможность предоставления американским военным самолетам права на использование воздушного пространства республики, при этом окончательное решение еще не принято. Об этом сообщил портал Tempo со ссылкой на заявление официального представителя министерства обороны азиатской страны Рико Рикардо Сирайта, передает Day.Az.

По информации портала, ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Индонезия уже выдала США такое разрешение. Военный уточнил, что предложение все еще находится на стадии внутреннего и межведомственного обсуждения, а соответствующий документ не утвержден. "Он не имеет юридической силы и не может использоваться в качестве основы для официальной государственной политики", - приводит портал слова Сирайта.

В Минобороны пояснили, что любой проект механизма сотрудничества должен пройти тщательную и многоуровневую проверку, прежде чем правительство перейдет к его рассмотрению. По словам представителя ведомства, в любых обсуждениях, касающихся взаимодействия в области обороны с другими странами, власти республики всегда руководствуются национальными интересами. "Мы подчеркиваем, что полномочия, контроль и надзор за индонезийским воздушным пространством остаются полностью в руках Индонезии", - отметил Рико Рикардо Сирайт.

Согласно сообщению агентства Reuters, в СМИ в воскресенье появилась информация о том, что США хотят добиться от Индонезии разрешения для своих военных самолетов пролетать через воздушное пространство республики в ночное время. В индонезийском Минобороны указали, в настоящее время существует лишь "предварительный проект", который не имеет обязательной силы. Стороны ведут обсуждения соответствующего "письма о намерениях".