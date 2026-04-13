Hennessey выпустила 850-сильный Ford Mustang

Ателье Hennessey представило 850-сильную версию культового купе Ford Mustang. Автомобиль выпущен в честь 35-летнего юбилея тюнера. Версия получила название Super Venom, сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Спецверсия будет выпущена тиражом всего 35 автомобилей. Каждый из них получит особые шильдики "35" на крыльях и графику "91" на капоте (в честь года основания ателье).

Помимо этого, автомобиль оснащается карбоновыми деталями: передним сплиттером, боковыми юбками, жалюзи на передних крыльях и функциональным воздухозаборником на капоте. Сзади установлено массивное антикрыло. Дополняют образ 20-дюймовые легкосплавные диски.

Самый мощный серийный Ford Mustang GTD выдает 815 л.с. Инженеры Hennessey взяли обычный 5-литровый V8, установили на него большой нагнетатель и подняли отдачу до 850 л.с. и 881 Нм крутящего момента. По мощности Super Venom обошел GTD, а по тяге уступил всего 19 Нм.

Характеристики впечатляют: разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 3,2 секунды, четверть мили автомобиль проезжает за 10,9 секунд с конечной скоростью 214 км/ч.

Самое интересное - несмотря на серьезное вмешательство в мотор, автомобиль сохраняет оригинальную заводскую гарантию Ford. Дополнительно Hennessey предоставляет свою трехлетнюю ограниченную гарантию на 36 000 миль (около 58 тыс. километров).