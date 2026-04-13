Скончался народный артист Азербайджана Магсуд Мамедов

Сегодня на 97 году жизни скончался выдающийся артист балета и балетмейстер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Магсуд Мамедов, сообщили Trend Life из близкого окружения мастера сцены, передает Day.Az.

Магсуд Мамедов - первый азербайджанский артист балета, получивший профессиональное образование. Проявив себя как талантливый, трудолюбивый и всегда находящийся в творческом поиске артист, он быстро завоевал большие симпатии поклонников балетного искусства. Заслуги Магсуда Мамедова в развитии азербайджанского балетного искусства были высоко оценены государством.

Магсуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. С детства увлекался танцем. В 1938 году в составе самодеятельного коллектива принимал участие в Декаде искусства и литературы Азербайджана в Москве.

Интерес к хореографии привел его в Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии). Позднее он учился в Московском хореографическом училище (сейчас - Московская государственная академия хореографии), где познакомился со своей будущей женой, артисткой балета и балетмейстером Рафигой Ахундовой (1931-2024). После окончания хореографического училища был зачислен в труппу Большого театра, ездил на гастроли, однако вскоре принял решение вернуться в Баку. В 1951 году Магсуд Мамедов стал ведущим солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета (сейчас - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета).

Исполнял главные партии в постановках "Легенда о любви", "Девичья башня", "Гюльшен", "Лебединое озеро", "Жизель", "Бахчисарайский фонтан", "Семь красавиц" и других. Во многих из них выступал вместе с супругой. В июле 1962 года в Баку состоялась премьера балета Арифа Меликова "Легенда о любви", с артистами репетировал постановщик спектакля Юрий Григорович.

Много лет супруги Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова были вместе на сцене и в жизни, а завершив танцевальную карьеру, стали балетмейстерами.

Совместно с Рафигой Ахундовой Магсуд Мамедов поставил балеты "Каспийская баллада" Тофига Бакиханова, "Тени Гобустана" Фараджа Гараева, "Калейдоскоп" на музыку Скарлатти и Гараева, которые демонстрировались в 1969 году в Париже на VII международном фестивале танца и имели большой успех.

Создание собственных версий балетов Гара Гараева "Тропою грома" и "Семь красавиц" было давней мечтой Ахундовой и Мамедова. Получив одобрение композитора, хореографы в конце 70-х создали шедевры балетного искусства. В 1983 году также вышел фильм-балет" Семь красавиц", поставленный семейной четой. В разные годы в качестве балетмейстеров, педагогов супруги работали в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции.