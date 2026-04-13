В Большом Мардакянском замке произошел обвал

В результате интенсивных дождей, которые шли в последнее время, вчера были выявлены обрушения в кровле и межэтажных перекрытиях Большого Мардакянского замка.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, в этой связи Бакинским региональным управлением Службы был проведён осмотр памятника, доступ на территорию временно ограничен.

Отмечается, что состояние кровли и несущих конструкций будет оценено дополнительно, после чего планируется проведение необходимых мероприятий.

Ситуация находится под контролем соответствующих структур, принимаются последовательные меры по устранению последствий.