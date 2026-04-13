Toyota показала человекоподобного робота-баскетболиста

Toyota Motor представила новое поколение робота-баскетболиста CUE7, которое было продемонстрировано впервые за более чем три года. Об этом сообщает Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Робот ростом 219 см оснащен двухколесной платформой для перемещения и манипуляторами с захватами, позволяющими удерживать и точно направлять баскетбольный мяч. Публичный показ состоялся в Токио во время баскетбольного матча, где CUE7 успешно выполнил бросок в корзину.

Ключевым технологическим отличием новой модели стало применение методов обучения с подкреплением: робот осваивал технику бросков и взаимодействие с мячом на основе ИИ-алгоритмов. В предыдущих поколениях использовались преимущественно программные модели с предиктивным управлением.

Инженеры также переработали конструкцию устройства: отказ от четырехколесного привода в пользу двухколесного позволил повысить мобильность, а оптимизация числа сочленений снизила массу примерно на 40% до 74 кг. По заявлению Toyota, CUE7 фактически был спроектирован заново с акцентом на использование современных ИИ-подходов.

Робот оснащен лидаром и набором сенсоров, а также стереоскопической камерой в головной части. Питается робот от батарей, заимствованных из гоночных разработок Toyota.

Проект CUE развивается с 2017 года. Модель CUE3 в 2019 году установила рекорд по количеству подряд заброшенных мячей (2020 попаданий), а CUE6 в 2024 году продемонстрировала рекордную дальность точного броска (24,55 м).