Google тестирует аналог NameDrop для Android

Google тестирует для Android новую опцию обмена данными между устройствами под названием Tap to Share. Информация о разработке стала известна благодаря анализу кода сервиса Google Play, где была обнаружена анимация с демонстрацией принципа работы функции, сообщает 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tap to Share позволит пользователям передавать данные между смартфонами посредством физического соприкосновения устройств. Обмениваться можно будет от контактов до мультимедийных файлов, ссылок и геолокации. По своей концепции решение близко к функции NameDrop, реализованной в гаджетах Apple.

При этом аналогичный механизм уже присутствовал в Android ранее под названием Android Beam, однако впоследствии ее поддержка была прекращена. Новая разработка, судя по всему, станет более универсальной и адаптированной к современным сценариям использования.

Сроки официального запуска Tap to Share не раскрываются. Кроме того, распространение функции может занять дополнительное время, поскольку ее внедрение будет зависеть от производителей устройств и их программных оболочек.