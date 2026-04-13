Азербайджанская культура представлена в Чикаго

В Чикаго-Кентском колледже права Иллинойского технологического института, расположенного в Чикаго, отметили День азербайджанской культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано выпускниками факультета и обучающимися в настоящее время азербайджанскими студентами при спонсорстве Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Америки (ACMA).

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие декан факультета Джейсон Чарнески, заместитель декана по международным программам Адам Вебер, генеральный консул Турции в Чикаго Таир Бора Ататаныр, атташе по вопросам образования Генерального консульства в Чикаго Фатих Ярдымджиоглу, сопредседатели ACMA Фарид Мамедов и Мехрибан Мамедова, а также профессора Лорен Контенто, Эдвард Харрис и Сара Руснак.

Выступивший на открытии мероприятия декан Дж. Чарнески отметил, что подобные мероприятия способствуют продвижению культурного разнообразия в университетской среде, и выразил удовлетворение близким знакомством с азербайджанской национальной культурой.

Замдекана А. Вебер, в свою очередь, рассказал о значимости обучения азербайджанских студентов в университете и поблагодарил организаторов мероприятия.

В ходе выступления генконсул Турции в Чикаго Т.Б. Ататаныр подчеркнул, что азербайджано-турецкое братство ощущается повсеместно.

На мероприятии гостям была представлена подробная информация об истории, государственном флаге, культуре и музыке Азербайджана. В рамках культурной программы Орхан Мамедли на таре и Туна Гювенч на гармони исполнили азербайджанские песни, также прозвучал мугам в живом исполнении в сопровождении тара и нагары. Национальные танцы были представлены студентом колледжа Сананом Рамазановым и студенткой Northwestern University Нурией Джафаровой.

Затем участникам были предложены блюда азербайджанской национальной кухни.

Мероприятие завершилось танцем "Яллы", символизирующим национальное единство и солидарность.