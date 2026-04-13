Армения откроет железную дорогу с Азербайджаном

В рамках проекта TRIPP мы откроем железную дорогу с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с предпринимателями заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения вступает в новый этап экономического развития. Потому что, как вы знаете, грузоперевозки по железной дороге с территории Азербайджана в Армению возможны и осуществляются. При этом экспорт, конечно же, возможен по железной дороге с территории Грузии, - сказал Пашинян.

По его словам, железнодорожная линия с Азербайджаном будет первоначально открыта в рамках проекта TRIPP.

"Это очень важно, и политическая договоренность состоит в том, что эта железная дорога никогда не будет закрыта. То есть это надежный маршрут как для импорта, так и для экспорта", - сказал премьер.